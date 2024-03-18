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Antalya'da oto yıkama dükkanında genç tabancayla öldürüldü

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki genç tabancayla vurularak öldürüldü. İki şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'de bulunan bir oto yıkama dükkanındaki konteynerde dün gece saatlerinde bir kişinin tabancayla intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konteynerdeki Arda Bağuç'un tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, olayla ilgili Bağuç ile aynı iş yerinde çalışan S.B.D. (26) ve E.K.K'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B.D. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, E.K.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

S.B.D'nin savcılıkta verdiği ifadede, olayın kaza sonucu meydana geldiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Bağuç'un, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Döşemealtı Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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