Antalya'da 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenlendi
Güncel Haberler
Antalya'nın İbradı ilçesinde asker uğurlamaları, düğün sevinçleri, maç ve bayram kutlamalarında havaya ateş etme olaylarının engellenmesi için jandarma ekipleri tarafından 'Mutluluğa kurşun sıkma' başlığı altında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hazırlanan afişler halka açık yerlere asıldı.
Antalya'nın İbradı ilçesinde asker uğurlamalarında, düğün sevinçlerinde, maç ve bayram kutlamalarında havaya ateş etme olaylarının engellenebilmesi için jandarma ekipleri tarafından 'Mutluluğa kurşun sıkma' başlığı altında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; Asker uğurlamalarında, düğün sevinçlerinde, maç ve bayram kutlamalarında havaya ateş etme olaylarının engellenebilmesi maksadıyla, Vatandaşlara İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "mutluluğa kurşun sıkma" başlığı altında, farkındalık bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyetler çerçevesinde hazırlanan afişler ise halka açık yerlere asıldı. - ANTALYA