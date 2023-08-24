Antalya'da 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Bilgilendirme Faaliyetleri Düzenlendi

Antalya'nın İbradı ilçesinde asker uğurlamaları, düğün sevinçleri, maç ve bayram kutlamalarında havaya ateş etme olaylarının engellenmesi için jandarma ekipleri tarafından 'Mutluluğa kurşun sıkma' başlığı altında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hazırlanan afişler halka açık yerlere asıldı.