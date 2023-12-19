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Antalya'da lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı için fidan dikti

19 Aralık 2023 09:42 Güncelleme: 09:44 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde Canan Yavuz Gürkan Anadolu Meslek Lisesi ve Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Doğa Bize Emanet Geleceğe Mirastır' projesi kapsamında, lise öğrencileri tarafından Finike Asarönü 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı'na 30 akasya fidanı dikildi.