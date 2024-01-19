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Antalya'da Karne Töreni Düzenlendi

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Antalya'nın Serik, Kaş, Finike ve Kemer ilçelerinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne töreni düzenlendi. Serik ilçesinde 28 bin 494 öğrenci ve 1963 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Kaş ilçesinde 10 bin 514 öğrenci ve 790 öğretmen karne sevinci yaşadı. Finike ilçesinde Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Kemer'de ise yaklaşık 8 bin öğrenci karnelerini alarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı.

Antalya'nın Serik, Kaş, Finike ve Kemer ilçelerinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne töreni düzenlendi.

Serik ilçesinde 130 okulda 28 bin 494 öğrenci ve 1963 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Akçaalan İlkokulu'nda düzenlenen törende karnelerini alan öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye edildi.

Törende öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Cemal Şahin, öğrencilerin karne heyecanını ortak olduklarını belirterek, "İlçemizde 28 bin öğrencimiz bugün karnelerini aldı. Öğretmenlerimiz, okullarımız bütün eğitim camiası olaraktan yorucu bir dönem geride bıraktık. Bu dönemde eğitim hizmetinin sunulmasında görev alan bütün Milli Eğitim camiasını, velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Kaş

Kaş ilçesinde 60 okulda görev yapan 790 öğretmen ile 10 bin 514 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam Tevfik Kumbasar ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Merkez İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Kumbasar ve Başkan Ulutaş, sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyeler verdi. Başkan Ulutaş, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Finike

Finike ilçesinde Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Kaymakam Musa Kazım Çelik, öğrencilere karnelerini vererek, yarıyıl tatilinde kitap okumaya vakit ayırmalarını, iyi ve verimli bir tatil geçirmelerini temenni etti.

Kemer

Kemer'de de yaklaşık 8 bin öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Özgül Canik Anaokulunda düzenlenen törende Kaymakam Ahmet Solmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere iyi bir tatil dileyen Solmaz, "Burası iş insanı Murat Canik tarafından annesine yapılan bir okulumuz. Milli eğitim camiası bu tür yatırımları çok ihtiyaç duyan bir camia. Eminim burada yetişecek olan çocuklar da bu yapılmış olan hayırseverliğin bilincinde büyüyecekler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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