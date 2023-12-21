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Antalya'da Kaçakçılık ve Sahtecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'da yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye araç sokulduğu ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 2 lüks araca el konuldu ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye araç sokulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda sahte belge düzenleyerek Türkiye'ye getirilen 2 lüks araca el koyulurken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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