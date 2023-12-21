Antalya'da Kaçakçılık ve Sahtecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Antalya'da yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye araç sokulduğu ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 2 lüks araca el konuldu ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye araç sokulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda sahte belge düzenleyerek Türkiye'ye getirilen 2 lüks araca el koyulurken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.