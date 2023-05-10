Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Antalya'da gümrük kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerin depolandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 395 kilogram kaçak nargile tütünü, 84 nargile ve pipo tütün malzemeleri, 289 kaçak sigara, 775 kaçak elektronik sigara ve malzemeleri, 2 bin 500 dolu makaron, 248 puro ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.