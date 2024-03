Antalya'da e-Twinning projesi kapsamında öğrenciler fidan dikti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğrenciler, e-Twinning projesi kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Güzeloba İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğretmen Hilal Özçelik öncülüğünde "Our Home Is The World" isimli e-Twinning projesi başlatıldı.

Dil becerilerinin geliştirmesi ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturulması amaçlanan projeye, çeşitli ülkelerinden öğrenciler katıldı.

Çeşitli etkinliklerin de yürütüldüğü proje kapsamında, ortaokul bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Öğrenciler, öğretmenler eşliğinde belirlenen alanlarda zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.