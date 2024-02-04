Antalya'da birinci kat yangını itfaiye tarafından söndürüldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı binanın birinci katındaki yangını itfaiye söndürdü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyobası Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Nermin K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Nermin K., oğluyla evi terk edip komşularından yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 30 dakikada söndürdü. Alevlerden evin oturma odası ile mutfağındaki eşyalar zarar gördü. (DHA)