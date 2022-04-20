Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Y.A'nın (26) kullandığı 42 ALB 316 plakalı beton mikseri, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bekleyen Ömer Çelik'e (26) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Beton mikserinin sürücüsü, jandarma ekibince gözaltına alındı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Beton Mikseri, Ömer Çelik, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title