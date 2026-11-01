Antalya'da 9 ayda yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5,69 azalıp 12 milyon 483 bin 159 oldu

ANTALYA'ya yılın 9 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 5,69 azalarak 12 milyon 483 bin 159'a geriledi. Almanya ve İngiltere'den gelenlerin sayısında toplamda 323 bin 965 kişilik azalma olurken, savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim bülteninde, Antalya'nın 2026 yılı Ocak- Eylül dönemi turizm verileri değerlendirildi. Yabancı ziyaretçiler ile yurt dışında yaşayan vatandaşların toplamında ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,41 azalarak 13 milyon 330 bin 110 oldu. Yabancı ziyaretçilerdeki kayıp 752 bin 605'e ulaşırken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 1,15 düşüşle 846 bin 951 olarak gerçekleşti.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DE 324 BİNE YAKIN KAYIP

Antalya'nın ikinci büyük kaynak pazarı Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,29 azalarak 2 milyon 532 bin 988'e, üçüncü sıradaki İngiltere'den gelenlerin sayısı yüzde 11,90 düşüşle 1 milyon 139 bin 5'e geriledi. İki pazardaki toplam kayıp 323 bin 965 kişi oldu. Bültende; Almanya ve İngiltere'nin yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşün, net kaybın yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturduğu belirtildi.

İLK 10 PAZARIN 8'İNDE GERİLEME

İlk 10 kaynak pazar içinde oransal olarak en büyük düşüş, Romanya'da yaşandı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı yüzde 16,10 azalarak 332 bin 235'e gerilerken, kayıp 63 bin 739 kişi oldu. Slovakya yüzde 11,80 düşüşle 170 bin 533, Çekya yüzde 8,37 düşüşle 244 bin 354, Hollanda yüzde 6,78 düşüşle 362 bin 283 ziyaretçide kaldı. Polonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 5,13 azalarak 1 milyon 51 bin 168'e, Kazakistan'dan gelenlerin sayısı da yüzde 2,79 gerileyerek 340 bin 795'e indi.

RUSYA VE UKRAYNA'DA ARTIŞ

Antalya'nın ilk 10 kaynak pazarı arasında yalnızca Rusya ve Ukrayna'da artış kaydedildi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,60 artarak 3 milyon 326 bin 769'a ulaştı. Ukrayna, yüzde 5,82 artışla 385 bin 317 ziyaretçiye ulaşarak beşinci sıraya yükseldi. İki ülkeden gelenlerin sayısındaki toplam 41 bin 69 kişilik artış, diğer büyük pazarlardaki kayıpları karşılamadı.

RUSYA'NIN PAYI YÜZDE 26,65'E ÇIKTI

Rusya'nın yabancı ziyaretçiler içindeki payı, ziyaretçi sayısındaki sınırlı artışa rağmen yüzde 24,98'den yüzde 26,65'e yükseldi. Bültende, bu değişimin diğer pazarlardaki daralmayı yansıttığı da belirtildi. Rusya ile Almanya, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 46,94'ünü oluşturdu. İlk dört ülkenin toplam payı yüzde 64,49, ilk 10 ülkenin payı ise yüzde 79,19 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı