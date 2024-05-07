Antalya'da 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelinin kent dışından getirdiği tabancaları Antalya'da piyasaya süreceği tespit edildi. Operasyonda 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli İ.Ç'nin kent dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları Antalya'da piyasaya süreceği belirlendi.
Ekiplerin şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 10 tabanca ile silahlara ait 10 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.