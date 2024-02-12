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Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında koro ve solo şarkılar da seslendirildi.

Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, "2024 Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri çerçevesinde verecekleri konser için kente gelen Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1624'üncü gününde sürdüren ailelerle görüştü, onlara karanfil verdi.

Ziyaret sırasında koro ve solo şarkılar da seslendirildi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, ailelere, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük felaket yaşadıklarını, koronun 7 üyesinin de bu depremlerde yaşamını yitirdiğini anlattı.

Özfırat, AA muhabirine, evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ettiklerini, onlarla görüştüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onların acısını mutlaka herkesin görmesini istiyoruz. Medeniyetler Korosu olarak onlarla bir bütün olduğumuza inanıyoruz. Bizler de canlarımızı kaybettik. Lütfen bu anneleri, babaları unutmayın. Bu evlat nöbetindeki insanların tek bir istekleri var, çocuklarının evlerine dönüp, yuvalarında tekrar huzur içinde yaşamaları."

Kaynak: AA / Güncel

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