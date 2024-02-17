Antakya'da su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sahibi, hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği iş makineleri yardımıyla düştüğü su kanalından çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen inek, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Narlıca Mahallesi'nde boş arazide otlayan inek su kanalına düştü.
Sahibi, hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği iş makineleri yardımıyla düştüğü su kanalından çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen inek, sahibine teslim edildi.