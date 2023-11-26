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Ankara Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapatıldı

Ankara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yan yatan bir TIR'da bulunan tonlarca tahıl yola döküldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.