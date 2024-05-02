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Ankara Metrosu'nda Sağanak Nedeniyle Aksama Yaşandı

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EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandığını bildirdi. Su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır.

EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, dün yaşanan yoğun sağanak ve su baskınları nedeniyle Ankara Metrosu'nun bazı bölümlerinde hizmet aksamaları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır. Metro hizmetimiz seferlerine başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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