Ankara haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden Ankara Valisi Şahin'e taziye telefonu Ankara haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin vefatı nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu annesi Nebahat Şahin'in vefatı nedeniyle Vali Şahin'i telefonla aradı. Nebahat Şahin'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Şahin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Güncel Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe Kemal Kılıçdaroğlu Vasip Şahin Ankara Güncel Haberler

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