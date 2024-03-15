Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in ramazan ayında da devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Platform üyeleri cuma namazı sonrasında Hacı Bayram Veli Camisi'nde basın açıklaması yaptı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına bir konuşma yapan Harun Özçelik, İsrail'in 6 aydır katliamlarına devam ettiğini ve Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyerek ramazanda da katliamlarını sürdürdüğünü belirtti.

7 Ekim'den itibaren 32 bin masum insanın katledildiğini ve hayatını kaybedenlerin yüzde yetmişinin çocuk ve kadın olduğunu anımsatan Özçelik, şöyle konuştu:

"Terörist İsrail 6 aydır katliamlarına devam ediyor. Bu gece sahura kalktığımızda Gazze'deki kardeşlerimiz yine bir katliama maruz kalmışlardı. Terörist İsrail un alabilmek için toplanmış masum insanlara yine bombalar ve kurşunlarla saldırdı. Nuseyrat kampında yardım bekleyen insanlara ölüm yağdı. Binlerce cenaze enkaz altında bekliyor. Tarihin hiçbir döneminde tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka böyle bir vahşet yaşanmadı."

Özçelik'in konuşmasının ardından, Filistin'de ölenler için dua okundu.