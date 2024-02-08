Ankara Filistin Dayanışma Platformu İftar Programı Düzenledi

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programı düzenlendi.

Melike Hatun Camii önündeki etkinlik, şiir dinletisiyle başladı.

Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan platform üyeleri adına açıklama yapan gönüllü Barış Sağlam, direniş gösteren Gazze halkına destek vermeye her zaman devam edeceklerini söyledi. Sağlam, "Terörist ve katil İsrail örgütü, Gazze'de bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları ve hastaları öldürüyor. Sadece gençleri ve yetişkin erkekleri değil, topyekun bir soykırım amacıyla insanları öldürüyor, Gazze'yi yerle bir ediyor." dedi.

İsrail'in, ABD ve Batılı devletlerle bir olup, masum, sivil ve savunmasız demeden, ayırım yapmadan bir halkı katlettiğini ifade eden Sağlam, İsrail'in uyguladığı eylemleri meşrulaştırmak için yapılan propagandalara son verilmesini istedi.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Onlar aç ve açıkta da olsalar yılmadılar, yılmazlar. Ellerinden aldıklarınıza rağmen yılmadılar, yılmayacaklar. Daha fazla ne yapacaksınız da onları imanlarından ve davalarından vazgeçireceksiniz? O izzetli halk aç kalmaktan korkar mı sandınız? Buradan o yürekli direniş erlerine selam ediyoruz. O sebat abidesi annelere selam ediyoruz. Bizleri hayrete düşüren, metanetleriyle dünyayı sarsan o küçücük masum çocuklara selam ediyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Allah'ın inayeti ve keremiyle üstün gelenlerin sizler olduğunuza şahitlik ediyoruz."

Sağlam'ın konuşmasının ardından okunan akşam ezanından sonra oruçların açılması için su ve hurma dağıtıldı.