Ankara Emniyet Müdürlüğü Hakkında Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA)- Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 3 kamu kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemler de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatılacak.