Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenecek olan Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde, süper sporlardan klasik araçlara kadar geniş bir otomobil sergisi yer alacak. Ayrıca drift ve off road araçlarıyla gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek. Festivalde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı da kutlanacak. Ünlü sanatçı Erkal Sonel'in sahne alacağı festival, ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.

"Yer6Fest" Drift ve Otomobil Festivali 18- 19 Mayıs'ta Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak.

Festivalde, süper sporlardan klasik araçlara kadar geniş bir yelpazede otomobil sergilenecek.

Festival kapsamında, drift ve off road araçlarıyla da gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek.

Gösteri yapacak pilotlar kask takacak, araçlarda yangın söndürme kiti bulundurulacak ve yanmaz kıyafetler giyilecek. Pist ise beton bariyerlerle çevrilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkusu da festivalde yaşanacak.

"İnci taneleri" adlı televizyon dizisinde oynayan Ankaralı sanatçı Erkal Sonel festivalde sahne alacak.

Yer6Fest'e giriş ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Gençlik Gölbaşı Spor Festival Sanat Otomobil Eğitim Güncel Haberler

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

 Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title