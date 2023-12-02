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Ankara'da silahlı saldırganlar eğlence mekanlarını kurşunladı, iş yeri yağmaladı

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ANKARA'da, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P.'nin de aralarında bulunduğu silahlı saldırganlar, aynı gecede 2 eğlence mekanını kurşunlayıp, 1 iş yerini yağmalayarak 3 kişiyi yaraladı. R.P. ile toplam 3 şüpheli tutuklandı.

ANKARA'da, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P.'nin de aralarında bulunduğu silahlı saldırganlar, aynı gecede 2 eğlence mekanını kurşunlayıp, 1 iş yerini yağmalayarak 3 kişiyi yaradı. R.P. ile toplam 3 şüpheli tutuklandı.

Çankaya ilçesinde 27 Kasım günü gece saatlerinde bir grup silahlı saldırgan, 2 eğlence mekanını kurşunlayıp 1 kişiyi yaraladı. Aynı gece 1 iş yerinde yağma yapan saldırganlar, 2 kişiyi de darbederek yaraladı. Kaçan şüphelerin yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmada, şüphelilerden birinin tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P. olduğu belirlendi. Örgüt yöneticisi R.P. ile üyelerinin Etimesgut ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Örgüt yöneticisi R.P. ile birlikte örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D. ve M.T., gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 23 sentetik ecza hapı, 31 gram esrar, 1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 2 askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 TL ele geçirildi. Şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Saldırıların, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı araştırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Y.K., R.P. ve M.V., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bora Füzesi Çankaya Tutuklama Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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