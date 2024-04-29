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Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta ikamet eden iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Serkan Mahmutoğlu ile Mahir B. ve Haydar B. yaralandı. Mahmutoğlu, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde toplanan iki ailenin üyelerini polis bölgeden uzaklaştırırken, olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Altındağ Ankara Kavga Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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