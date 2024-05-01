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Ankara'da Şiddetli Yağış: 950 Su Baskınına Müdahale Edildi

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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olan yağışa ilişkin bilgi verdi. Şu ana kadar 1330 su baskını ihbarı geldiğini belirten Şahin, bunların 950'sine müdahale edildiğini ve 350'sine devam edildiğini söyledi. Yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını aktaran Şahin, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olan yağışa ilişkin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." dedi.

Vali Şahin, Kazım Karabekir Caddesi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kentin yoğun yağış aldığına dikkati çeken Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Şu anda Ankara'da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır."

"950 su baskınına müdahale edildi"

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." şeklinde konuştu.

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Vasip Şahin su baskını Ankara Yaşam Güncel Haberler

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