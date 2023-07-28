Ankara'da Sahte Para Operasyonu: ATM'lere Yarı Sahte Yarı Gerçek Para Yatırıldı

Ankara'da bir şüpheli, yazıcı ve bilgisayar kullanarak çoğalttığı sahte 50 TL'lik banknotları yarı sahte yarı gerçek şekilde yapıştırarak ATM'lere yatırdı. Şüpheli, gerçek parayı alırken sahte paraları yerine koyuyordu. Şüpheli gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada çok sayıda sahte para ve basım malzemeleri ele geçirildi.

ANKARA'da yazıcı ve bilgisayar kullanarak çoğalttığı 50 TL'lik sahte banknotları ortadan ikiye keserek, yarısı sahte yarısı gerçek şekilde yapıştırıp, otomatik para çekme makinelerine ( Atm ) yatıran ve yerine gerçek para alan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bulunan çok sayıda banka ATM'sine sahte para yatırıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. ATM'lerin bulunduğu bölgelerde yapılan araştırmada güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen E.T.O. tespit edilerek, takibe alındı. Şüpheli, dün başka bir ATM'ye sahte para yatırmaya giderken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 2 bin adet sahte 50 TL'lik banknot, 30 adet sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları ile banka dekontları, sahte paraların basımında kullanılan; yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör ve çok sayıda materyal ile basımı yapılmış sahte para kağıtları ele geçirildi.

Soruşturma sürdürülüyor.