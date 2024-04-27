Ankara'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.