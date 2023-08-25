Ankara'da Kadınlara Saldıran ve Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanı çıkışında yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i çarşı bekçisi, 2'si polis memuru, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Ağustos 2023 günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyette iken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan 3 kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" denildi. (DHA)