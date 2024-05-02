LİLA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN? Lila Kağıt halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?ralığı

LİLA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama bu hafta gerçekleşecek. Bu kapsamda Lila Kağıt halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, LILA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN? Lila Kağıt halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Lila Kağıt'ın halka arzı, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Halka arz fiyatı/aralığı 37,39 TL olarak belirlendi. Talep toplama tipi olarak "Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi" tercih edildi. Borsa kodu LILAK olarak belirlendi.

LİLA KAĞI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Lila Kağıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLDU MU?

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak.