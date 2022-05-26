Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 16-22 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 54 bin 303 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 105 tıbbi ilaç, 3 bin 190 kilo tütün, 1140 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 1320 paket sigara, 800 sahte bandrol, 168 tarihi eser niteliği taşıyan sikke veya obje, 10 cep telefonu, 5 sigara sarma makinesi ve 2 milyon 878 bin 500 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 48 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Sigara, Mayıs, Güncel, Haberler

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