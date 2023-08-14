Ankara'da Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bahçede uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.Ö. jandarmaya götürüldü.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bahçede uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Y.Ö. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel