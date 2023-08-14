Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bahçede uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.Ö. jandarmaya götürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bahçede uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Ö. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title