Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Filistinlilerin Zorunlu Göçe Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yürüyüş düzenlendi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısı üzerine yapılan yürüyüşte, ABD Büyükelçiliği'ne kadar gidildi ve basın açıklaması yapıldı.

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yürüyüş düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine Çukurambar'daki Tuğba Altınok Camisi'nde toplanan grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Grup, yürüyüş boyunca Türkçe ve İngilizce "Nekbe bitecek, Filistin özgür olacak" yazılı pankartlarla, "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "Gazze'deki soykırımın ortağı ABD ve İngiltere" yazılı dövizleri taşıdı, "Nekbe'den bugüne soykırım, soykırım" sloganı attı.

ABD Büyükelçiliği önünde tamamlanan yürüyüşün ardından şiir okundu, ezgi ve marş dinletisi yapıldı.

"İsrail, kuruluşundan bu yana işgal, işkence ve soykırımla anılıyor"

Platform adına basın açıklaması yapan MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Osman Yurt, 15 Mayıs 1948 öncesinde ve sonrasında, "Siyonist İsrail apartheid rejimi ve çeteleri" tarafından yapılan saldırı ve katliamlarla yurtlarından çıkarılan, öldürülen, topraklarına ve mülklerine el konan Filistinliler için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 35 bin Filistinliyi öldürdüğünü anımsatan Yurt, "İşgalci İsrail apartheid rejimi, sadece son 7 aylık soykırım sürecinde değil, kurulduğu 1948 tarihinden bu yana Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılmaktadır. BM kararları ve uluslararası hukuk kurallarına göre İsrail, halihazırda elinde tuttuğu toprakların yüzde 90'ında işgalcidir." ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamada "söylenmemiş söz, yapılmamış itiraz kalmamış olsa da" bölge ülkelerine daha somut ve net adımlar atma çağrısı yapan Yurt, "Filistin halkının gasp edilen meşru hak taleplerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Avrupa ve ABD üniversitelerinde gerçekleştirilen soykırımcı İsrail karşıtı gösterilere yapılan kolluk müdahalelerini kınıyoruz. İsrail'in meşru bir devlet olmadığı konusunda bir kararlılık gerektiğini ve bu çerçevede soykırımcı rejimle bütün diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi gerektiğini vurguluyoruz." diye konuştu.

"Soykırıma karşı bir Yahudi" olarak yürüyüşe katılan aktivist Sonja Knüppel de yaptığı konuşmada, Holokost'ta hayatta kalan bir hemşirenin torunu olduğunu söyledi.

Bir Yahudi olarak bugüne kadar Filistinlilerin haklarını savunduğunu ifade eden Knüppel, "Holokostta hayatta kalanların torunları olarak siyonistlerden ve yaptıkları çok kötü şeylerden nefret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Abd Büyükelçiliği Filistin Ankara Politika Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Bakmadan Geçme

Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? SON DAKİKA! Emekliye refah payı ne zaman, Temmuz'da mı verilecek? Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok? Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası! 15-16 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title