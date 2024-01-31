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Ankara'da 2 Kilo Kokain Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Ankara'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 kilo 279 gram kokain ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 279 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, İstanbul'dan Ankara'ya kara yolu ile kokain getirileceği tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, Kahramankazan ilçesindeki Akıncılar uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 279 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Ankara Polisiye Operasyon Güncel Haberler

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