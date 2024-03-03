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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Bağımsız adaylar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.

Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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