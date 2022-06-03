Anamur'da öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirildi - Haberler

Anamur'da öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirildi
AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirdi.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirdi.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Polis ekipleri, öğrencileri teknoloji bağımlılığı ile sosyal medyada dikkat etmeleri konular hakkında bilgilendirme yaptı.
AA / İbrahim Polat - Güncel