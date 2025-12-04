Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen: "Asgari Ücretin 2026 Yılı İçin En Az 34 Bin Lira Olması Konusunda Parti Görüşümüz Var"

(ANKARA) - Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, asgari ücret artışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücretin 2026 yılı için en az 34 bin lira olması konusunda parti görüşümüz var" diye konuştu. Geçen, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin olarak, "Şimdi bir aşiret reisinin Türkiye'deki az önce bahsettiğim güvenlik endişesi, güvenlik gösterisi, güvenlik şovuyla ilgili bir eleştirisi olmuştu Sayın Devlet Bahçeli'nin. Daha sonra Bahçeli'ye karşı eleştiride bulunmasını Anahtar Parti olarak aslında düşündürücü buluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti liderine, bir aşiret reisinin ayar vermesini asla onaylamayız, doğru bulmayız" dedi.

Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle alakalı görüşmeler başlayacak. Asgari ücret konusunda Anahtar Parti olarak Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıklarımızın müşterek yürüttüğü bir çalışma sonucunda, asgari ücretin 2026 yılı için en az 34 bin lira olması konusunda parti görüşümüz var. Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı rakamları da açıklandı. Açlık sınırı 29 bin lira, yoksulluk sınırı da 97 bin lira. Dolayısıyla bu rakamlar baz alınacak diye düşünüyoruz. Emeklilerimiz açlık sınırı altında ücretle şu anda geçinmeye çalışıyor. Geçinemedikleri koca bir gerçek. En azından 2026 yılı için siyasal iktidarın, açlık sınırının altında emekli maaşının kalmamasına dikkat etmesini ısrarla talep ediyoruz" dedi.

"Bu süreç, ülkemizin ve milletimizin asla lehine değildir"

Geçen, şunları kaydetti:

"Bu süreç, ülkemizin ve milletimizin asla lehine değildir. Siyasal iktidara çağrımız; PKK terör örgütünün sözde temsilcilerinin bu taleplerine karşı, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin suskunluğu bir tarafa bırakarak bu söylemlere cevabının ne olduğunu bir an önce açıklamasıdır.

Kürt yönetimi adı altında Irak'ta bir yapı var. Daha önceki başkanı bir aşiret reisi, Cizre'de bir sempozyuma davet edildi. Bir aşiret reisi ülkeye girerken kendi korumalarıyla, uzun namlulu silahlarıyla ve özel giysileriyle, tabiri caizse sempozyuma şov yaparak Barzani'yi getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelenekleri olan bir devlet. Biz aşiret devleti değiliz, hamdolsun. Ülkemize gelecek misafirlerimizi koruyacak kadar kudretimiz, imkanlarımız, geçmişimiz var. Bu görüntü milletimizi çok üzmüştür. Bu görüntü, devletimizin geleneklerine yapılan bir saygısızlıktır.

"Bir dini lider gezisini aşan bazı kasıtlar gördük"

Geçen hafta Papa Leo Türkiye'yi ziyaret etti. Dini liderlerin ülkeleri ziyaretleri önemlidir. Bunlara kolaylık sağlamak ecdadımızın vazgeçilmez karakteridir. Bir dini liderin gezisini aşacak şekilde, çeşitli ritüellerin, tarihe mal olmuş bazı şeylerin yeniden hatırlatılması adına, canlandırılması adına, bir dini lider gezisini aşan bazı kasıtlar gördük. Özellikle Papa'nın karşılanması ve ziyaret programına baktığımız zaman, bunu bir siyasi, bunu bir rövanşist, bazı ertelenmiş duyguların tezahürü şeklinde anladık.

"Anahtar Partimizin baraj sorununun kalmadığı yönündedir"

Anket çalışmaları, siyasi partilerin vazgeçilmezi. Birden çok siyasi anketler haftalık, aylık, bazen 15 günlük yayımlanır. Biz de onu çok önemseriz, takip ederiz. Şu ana kadar anketlerde Anahtar Partimizin 1 yıllık parti olmamıza rağmen, yüzde 4 ila yüzde 5 skalasında, özellikle son 15 günde yayımlananlara baktığımız zaman yüzde 5'i biraz aşan, yüzde 4'ün üzerinde anketlerle karşılaşıyoruz. Fakat biz özel bir anket yaptırmadık. Sayın Genel Başkanımızla il ziyaretlerimizde gördüğümüz manzara, Anahtar Partimizin baraj sorununun kalmadığı yönündedir. Hamdolsun, halkımızın teveccühüyle Anahtar Partimizin bugün itibarıyla baraj sorunu yok; bunu söyleyebilirim.

"Terör örgütünün hedefi, planları ve referansları bellidir"

İmralı'dan ulaklar aracılığıyla iletilen 'darbe' söylemi çok kritik bir konudur. Ülkemizin tarihinde yeri olan, travmalarımız olan, demokrasiyi kesintiye uğratan, hepimizin bu konuda kötü anıları olan müdahalelerdir bunlar. Asla itibar edilmeyecek bir söylemdir. Burada önemli olan sizin onlara ne kadar çok hizmet ettiğinizle ilgili ölçüm yapmalarıdır. Terör örgütünün hedefi, planları ve referansları bellidir. Bunlardan kırk yıl içerisinde bir milimetre bile sapmamıştır.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti liderine, bir aşiret reisinin ayar vermesini asla onaylamayız"

Şimdi bir aşiret reisinin Türkiye'deki az önce bahsettiğim güvenlik endişesi, güvenlik gösterisi, güvenlik şovuyla ilgili bir eleştirisi olmuştu Sayın Devlet Bahçeli'nin. Daha sonra Bahçeli'ye karşı eleştiride bulunmasını Anahtar Parti olarak aslında düşündürücü buluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti liderine, bir aşiret reisinin ayar vermesini asla onaylamayız, doğru bulmayız. Bu hususu da tenkit ederiz. Fakat başka bir şeyi de zamanı gelince söylemek durumundayım, tüm bu süreçlerin, PKK terör örgütünün kendine hizmet ettiğiniz, emellerine hizmet ettiğiniz müddetçe sizleri göklere çıkaracağını fakat emellerine karşı geldiğiniz anda sizleri nerelere kadar indirebileceklerinin de bariz bir göstergesi olduğunun da ayrıca altını çizmek isterim."