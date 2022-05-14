Anadolu Efes, U16 Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

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Anadolu Efes, U16 Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Anadolu Efes, U16 Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Efes, Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası final maçında Galatasaray Nef'i 72-53'lük skorla mağlup ederek, Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Efes, Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası final maçında Galatasaray Nef'i 72-53'lük skorla mağlup ederek, Türkiye Şampiyonu oldu. Anadolu Efesli basketbolcu Muhammed Emin Kara müsabakanın en faydalı oyuncusu seçildi.

Anadolu Efes, Balıkesir'de düzenlenen Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası'dan zaferle ayrıldı. Final maçında karşılaştığı Galatasaray Nef'i 72-53 mağlup eden lacivert-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştı. Müsabakada Anadolu Efes forması giyen Muhammed Emin Kara 9 sayı, 21 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla MVP seçildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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