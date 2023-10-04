Anadolu Basın Birliği, Gazete ve İnternet Sitelerine Teknik Destek Veriyor

Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi, Basın İlan Kurumu'nun trafik şartlarını sağlamaları konusunda Anadolu'daki gazete ve internet sitelerine teknik destek veriyor.

Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği'nin Genel Merkezi'ne ya da Anadolu'daki şubelerine başvuru yapan dernek üyeleri bu destekten ücretsiz faydalanabilecek.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı M. Bora Zor'un koordinasyonunda yürütülecek destek projesinde, başvuru yapan Basın İlan'a tabii bütün internet sitelerine bu destek verilecek.

Basın İlan Kurumu'nun 1 Ekim tarihi itibariyle internet sitelerinde trafik şartlarını uygulamaya başladığını belirten Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, bu süreçte dernek olarak Anadolu Basını'nın yanında olacaklarını söyledi.

"Üyelerimize ücretsiz teknik destek veriyoruz"

İlan yayımlama hakkı durdurulan internet sitelerinin önünde 6 aylık bir süreç olduğunu belirten Bora Zor, "Bilindiği üzere Basın İlan Kurumu 1 Ekim itibariyle trafik şartını yerine getiremeyen internet sitelerinin ilan yayınlama haklarını durdurmaya başladı. Bu internet siteleri 6 aylık bekleme sürecinin ardından, şartları yerine getirmeleri halinde tekrar ilan yayımlama hakkına kavuşacaklar. 6 aylık süreçte şartları yerine getiremedikleri takdirde ilan yayımlama haklarını tamamen kaybedecekler. Biz Anadolu Basın Birliği Derneği olarak, üyelerimizin bu zorlu sürecinde yanında olacağız. Talep eden üyelerimize teknik destek konusunda yardımcı olacağız. Derneğimize başvuran üyelerimiz, internet sitelerinin ön teknik değerlendirme raporunu derneğimizden ücretsiz olarak alabilirler" dedi.

"Uzman desteği konusunda da yardımcı olacağız"

İnternet sitelerinin trafik şartlarını yerine getirmek için alacakları teknik destek konusunda da yardımcı olacaklarını belirten Zor, " Anadolu Basın Birliği, yine bu süreçte teknik destek almak isteyen gazetelerimizin, uzman şirketlerle irtibata geçmesi ve bu hizmetlerden indirimli olarak faydalanması konusunda da yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Zor, bu desteklerden faydalanmak isteyen üyelerin, şehirlerindeki Anadolu Basın Birliği Şubelerine ve Genel Merkez'e başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Destek almak isteyen üyeler, http://anadolubasinbirligi.com/iletisim-2.html adresi üzerinden de başvuru yapabilirler. - GAZİANTEP