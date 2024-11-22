Anadolu Ajansı Enerji Terminali Haber Platformunu Tanıttı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak, küresel enerji piyasalarında güvenilir bilgiye erişim sağlama ve dengeleyici bir rol oynama misyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, 'Anadolu Ajansı Enerji Terminali' haber platformunu hayata geçirdik." dedi.

Anadolu Ajansının (AA), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum'un ana oturumunda konuşan Karagöz, forumun farklı ülkelerden karar alıcıları, sektör temsilcilerini, uzmanları ve enerji sektörünü yakından takip eden ulusal ve uluslararası medya mensuplarını bir araya getirdiğini söyledi.

Karagöz, yurt içi ve dışından enerji sektörünün en önemli aktörlerinin yoğun katılım gösterdiği forumun, İstanbul'un enerji merkezi olma hedefine katkı sunması temennisinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, enerji güvenliğini önceleyen bir tutum içerisindedir"

Enerji güvenliğinin artık bütün ulus devletler için bağımsız bir devlet olmanın sigortası haline geldiğini vurgulayan Karagöz, "Enerjiye erişimi kısıtlanan devletler, vatandaşlarına makul bir yaşam standardı sunamamaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, ulusal düzeyde hayata geçirilen özel milli ve yerli politikalarla, bir taraftan kendi enerji bağımsızlığını tesis ederken öte yandan uluslararası düzeyde barışı ve istikrarı merkeze alan siyasi hamleleriyle, enerji güvenliğini önceleyen bir tutum içindedir." değerlendirmesini yaptı.

Karagöz, küresel gerilimli bir atmosferde enerji haberciliğinin öneminin de her geçen gün arttığına dikkati çekerek, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla her alanda etkisini gösteren dezenformasyonun, sorumlu medyanın bu konudaki rolünü daha kritik bir noktaya getirdiğini dile getirdi.

"Anadolu Ajansı Enerji Terminali haber platformumuzu hayata geçirdik"

Özellikle enerji sektöründe doğru ve tarafsız haberciliğin önemine vurgu yapan Karagöz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı olarak, küresel enerji piyasalarında güvenilir bilgiye erişim sağlama ve dengeleyici bir rol oynama misyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, 'Anadolu Ajansı Enerji Terminali' haber platformunu hayata geçirdik. İngilizce ve Türkçe yayın yapan platformumuz, sektörle ilgili tüm gelişmeleri çıkar gruplarının ve küresel aktörlerin etkisinde kalmadan dünyaya aktarmaktadır. 2023 yılı itibarıyla Enerji Terminali'mizin abonelerimize servis ettiği on binlerce enerji haberi, uluslararası medya tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca 13 farklı dilde paylaştığımız haber içeriklerimiz ve ilkeli, yüksek standartlı habercilik anlayışımız, ajansımızın etkinliğini geliştirmiş ve ajansımızı küresel haber kaynakları arasında saygın bir noktaya getirmiştir."

Artarak devam eden gerilimlerin savaşları derinleştirdiğine ve yeni savaş ortamlarına zemin hazırladığına işaret eden Karagöz, "Bir savaşın olması, uluslararası düzeni tek başına tehdit etmez. Savaşlar, binlerce yıldır yaşadığımız dünyanın bir gerçeği. Fakat, bir savaşta sivillere karşı soykırım yapılması, savaş suçu işlenmesi ve uluslararası toplumun ya da gelişmiş devletlerin bütün bunları izlemesi, dahası savaş suçu işleyenlere karşı koruyucu yaklaşım sergilemesi uluslararası düzeni ortadan kaldırır. Bugün Filistin'de yaşanan tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'mızın 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrısına artık insanlığın kulak verme ve sahip çıkma vakti gelmiştir"

Karagöz, uluslararası düzen çökerken, ticaret ve enerji koridorlarıyla birlikte milyarlarca dolarlık dev şirketlerin de güvende hissedemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası düzeni bozan savaşlar bitmelidir. Uluslararası düzen yeniden ve adil bir şekilde kurulmalıdır. Zira dünyayı daha adil bir yere dönüştürmeden, bugün burada konuşacağımız bütün konular anlamını yitirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Daha adil bir dünya mümkün.' çağrısına artık insanlığın kulak verme ve sahip çıkma vakti gelmiştir."

Karagöz, konuşmasını, "Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar olmak üzere, ülkelerini temsil eden enerji bakanlarına, foruma katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, İletişim Başkanlığımıza ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.