Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Şehitleri Anmak İçin Program Düzenledi
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, terörü lanetlemek ve şehitleri anmak amacıyla bir program düzenledi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar yer aldı. Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, şehitleri anmak ve terörü lanetlemek amacıyla program gerçekleştirdi.
İlahiyat Fakültesindeki proıgramda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin açılış konuşmasıyla devam etti.
Şehitlerin isimlerinin okunması ve Komando Marşı'nın söylenmesiyle devam eden program, Doç. Dr. Abdulhamid Budak'ın dua etmesinin ardından sona erdi.
Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.