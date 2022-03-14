Amasya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Yaşar yönetimindeki 05 ET 600 plakalı otomobil, çevre yolu T1 Tüneli'nde Seyhan İlker idaresindeki 58 ADF 001 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Nebahat Yaşar yaralandı.
Yaralılar ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cihan Okur - Güncel