Amasya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Cihan Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Amasya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Yaşar yönetimindeki 05 ET 600 plakalı otomobil, çevre yolu T1 Tüneli'nde Seyhan İlker idaresindeki 58 ADF 001 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Nebahat Yaşar yaralandı.

Yaralılar ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Mehmet Yaşar, Otomobil, Seyhan, Amasya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title