Amasya'da tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı.
Üzeyir A. idaresindeki 68 ABL 481 plakalı tır, Yıldızköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.