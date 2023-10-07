Amasya'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

AMASYA'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Şevki Geriş'e (78) otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam Kızseki Köyü mevkiinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Şevki Geriş'e Taşova istikametinden gelmekte olan Bilal Karta yönetimindeki 34 EHJ 810 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şevki Geriş'in hayatını kaybettiği belirledi.Geriş'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)