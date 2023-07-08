Karadeniz Bölgesi'nin sebze ve meyve üssü Amasya'da kızaran domateslerin hasadına başlandı, tarladan bereket fışkırdı. Çeşidine göre kilosu 10 TL ile 14 TL arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Amasya'da domates hasadı başladı

AMASYA - Karadeniz Bölgesi'nin sebze ve meyve üssü Amasya'da kızaran domateslerin hasadına başlandı, tarladan bereket fışkırdı.

Çeşidine göre kilosu 10 TL ile 14 TL arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates, üreticisinin yüzünü güldürdü. "Domates yetiştirmek bizim işimiz" diyen Amasyalı çiftçiler erken saatlerde seraların yolunu tutup gün boyunca topladıkları ürünlerinin lezzetine ve kalitesine güveniyor.

112 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, verimli arazilere sahip il genelinde 12 bin 600 dekar alanda yapılan ekimi yapılan domatesten 112 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini açıkladı.

"Domates bizim işimiz"

Mart ayında toprakla buluşturdukları günden bu yana büyük emeklerle yetiştirdikleri domatesin çeşidine göre kilosunun 10 TL ile 14 TL arasındaki fiyatlarla alıcı bulduğunu belirten Kızılca Köyü Muhtarı Osman Türkmen, fiyat istikrarının aynı şekilde sürmesinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi. Ağustos ayı sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderecekleri ürünlerinin kalitesine ve lezzetine güvenen Türkmen, "Domates bizim işimiz. Bakımı, gübrelemesi, sulaması bizim iyi bildiğimiz işimiz. Bu yıl fiyatlar da iyi çok şükür" dedi.

Üreticilerden iddialı sözler

Doğrandığında kokusu metrelerde öteden hissedilen domateslerinin raf ömrü konusunda da iddialı olan Aksalur köyünden Yavuz Ülker, "Bizim domateslerimiz dışarıda bir hafta dursa bile hiç bozulmaz" diye konuştu.

Çeşit çeşit domates türlerini toprakla buluşturduklarına değinen Karaköprü köyünden Adem Öksüz ise deneme amaçlı yetiştirdikleri çikolata domateslerin de beğenildiğini vurguladı.