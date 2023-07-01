Amasra Maden Faciası Davasında Avukatlar Delilleri Anlattı

Amasra maden faciası davası avukatlarından Derviş Emre Aydın, faciaya ilişkin delilleri anlattı. Aydın, kirli hava yolunun yanlış yapılması ve barajların gecikmesinin kasıtlı olduğunu belirtti. Ayrıca, madende teknik olarak birçok yanlışlığın olduğunu ifade etti.

TAMER ARDA ERŞİN

Amasra maden faciası davası avukatlarından Derviş Emre Aydın, "Kirli hava yolundaki elektrik teçhizatlarının ark yaptığına ilişkin tutanaklar var. Kirli hava maden içerisinde gitmemesi gereken yoldan gidiyor. Kirli hava yolunun yanlış yapılması daha fazla üretim için ölümler göze alınarak yapılmış" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 42 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada gelinen son aşamayı mağdur ailelerin avukatlarından Derviş Emre Aydın anlattı.

Aydın, keşif işlemleri için ocakta patlamanın yaşandığı yere ulaşılamadığını aktararak, ocaktaki yangının sönmesi aşamasında kurulan barajlara ilişkin verileri aktardı.

Aydın, yangının sönmesi için gereken barajların ilk yapımı aşamasında gecikme yaşandığını gördüklerini dile getirerek, "Biz bu gecikmenin kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en son yapılması düşünülen baraj katliamdan 15 gün geçtikten sonra yapılmış. O da beton baraj şeklinde yapılmamış, tali şekilde kurmuşlar bir baraj. 1 ay sonra da onu beton baraja çevirmişler. Bu zaten ilk aşamada o patlama alanının, o yangının söndürülmesi için bir zafiyet doğruyor" dedi.

Aydın, delillerin muhafazasında önemli olan bu barajı yapmakla yükümlü olan kişilerin, bu barajları geciktirmesinin "kasıtlı bir davranış" olduğunu kaydetti.

Aydın, patlamanın olduğu yerde gazın boşaltılması için TTK'nın mahkemeye süre bildirdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Yangının tekrar tetiklenmesi sonrasında barajlar kuruldu. Bu süreçle beraber (TTK'nın yazısında) barajların zaten hatalı yapıldığını, girişe çok yakın olduğunu, içerideki yangının söndürülemeyeceğini ve bunun için su basılması gerektiğini söyledi. Bu süreçte çelişki doğdu, o noktalara barajları kuran ekip TTK'nın Genel Müdürlük düzeyindeki ekip ve yetkililerin kararı ile o barajlar oraya kuruldu. Orada alınan karar zaten TTK tarafından alınan bir karardı. Şimdi onun yanlış olduğunu ve bu durumun yangının sönmesini engellediğini söylüyorlardı, son gönderdikleri yazıda. Sönebilmesi için de içeriye su basılması gerektiğini söylüyorlardı. Bu da zaten başta sakat olarak başlayan tedbir işleminin, barajlama işleminin sonrasında su basma ile delillerin bütünüyle ortadan yok olacağı bir sürece sokmak demekti… TTK'nın su basılması yönündeki talebi mahkeme tarafından bu aşamada kabul görmedi."

"ÇOK DOĞRU BİR RAPOR"

Aydın, faciaya ilişkin bilirkişilerce hazırlanan ön değerlendirme raporunun gözlemlediklerine göre "çok doğru bir rapor" olduğunu belirterek, "(Madende) Yatırım odaklı eksikliklerin tespiti noktasında gerçekten de faaliyet raporlarıyla TTK'nın hazırladığı, zaten kendilerinin yapmayı planladığı projeleri hayata geçirmedikleri için, açıkça ortada görülen bir şey bilirkişiler tarafından da tespit edilmişti. İlk başta aspiratör modernizasyonu meselesiydi. 2018 yılından beri yapılmayan. Personel eksikliğiydi. Metan drenajı ve metansızlaşmaya ilişkin planlanan yatırımların gerçekleştirilmemesine ilişkin tespitlerin zaten somut olarak karşılığı vardı" dedi.

Aydın, ilk duruşmada işletme yetkililerinin ön bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişilere facianın nasıl başladığına gerçek dışı beyanda bulunduklarının anlaşıldığını söyleyerek, "İlk duruşmada yapılan sorgularda açıkça bilirkişilerin yanlış yönlendirildiği, hemen katliamdan sonra müessese içerisinde oluşturulan bir kurgunun bilirkişilere aktarıldığı ve bunun da böyle olmadığı ortaya çıktı. Bu işletme müdürü tarafından da doğrudan söylendi" diye dikkat çekti.

MADDE MADDE OCAKTAKİ DURUMU ANLATTI

Aydın madende teknik olarak birçok yanlışlığın olduğunu gördüklerini dile getirerek, tespitlerini şöyle aktardı: