Amasra'da Taşkın Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen taşkınların ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, derelerde biriken çamur ve çakılların temizlenmesi ve yataklarının genişletilmesi çalışmalarına başladı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 2 hafta önce meydana gelen taşkınlardan sonra Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, 5 derede biriken çamur ve çakılların temizlenip, yataklarının genişletilmesi çalışmalarını başlattı.

Amasra ilçesinde 20 Haziran'da, 1 saatte metrekareye 80 kilogram yağış düştü. İlçe merkezi, Çakraz, Şenyurt, Karakaçak ve Göçkündemirci köylerinden geçen derelerde taşkınlar yaşandı. Bartın Valiliği ve DSİ ekipleri çalışma başlattı. Amasra, Göçkündemirci, Çakraz, Şenyurt, Karakaçak derelerinde 8 ekskavatör, 10 kamyon ve 20 personelle, dere içinde biriken çamur ve çakılların temizlenmesi, yatakların genişletme çalışmasına başlandı. Ekiplerin hafta sonu Batı Karadeniz'i etkilemesi beklenen yoğun yağış nedeniyle, tedbir amaçlı bölgede bekleyecekleri öğrenildi.