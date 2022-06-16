Almanya, Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi gönderecek - Haberler

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Almanya, Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi gönderecek

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya, Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi gönderecek

Almanya'nın Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi olan "Mars 2" göndereceği bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi olan "Mars 2" göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın özellikle topçu birliklerinin kullandığı silahlara gereksinim duyduğunu belirterek, "Almanya olarak ordumuz envanterinde bulunan 3 Mars 2 çok namlulu roket atar sistemi ve yüzlerce roketi verme kararı aldık. Mars 2 sisteminin eğitimini de partnerlerimiz ABD ve İngiltere ile yapacağız." dedi.

Savunma Bakanı Lambrecht Mars 2'lerin temmuz sonunda ya da ağustos başında Ukrayna'ya sevk edilmesinin planlandığını ifade etti.

Christine Lambrecht, Ukrayna'nın egemenliğini koruması için bu desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Slovakya'dan helikopterler ve Grad roketleri

Slovakya da Ukrayna'ya askeri yardımda bulunduğunu açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, dün gece Brüksel'de yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısından sonra ülkesinin yardımlarını sosyal medyadan duyurdu.

Nad, Ukrayna'ya 5 mi serisi helikopterin yanı sıra binlerce 122 milimetre Grad roketi hibe ettiklerini bildirdi.

Slovakya daha önce de Ukrayna'ya S-300 sistemleri hibe etmişti.

ABD 4 M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve GMLRS Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi, İngiltere de 3 M270 MLRS fırlatıcısını Ukrayna'ya göndereceğini duyurmuştu.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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