Almanya Son 50 Yılın En Büyük Öğretmen Açığıyla Karşı Karşıya

Almanya'da eyalet bakanlıkları arasında yapılan bir anket ülkedeki boş öğretmen kadrosunun 12.000'i bulduğunu ortaya koyarken, öğretmenler birliği bu rakamın 40.000'e kadar çıkabileceğine işaret ediyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir ilkokul yakınındaki öğrenciler görülüyor, 22 Şubat 2021. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua)

Almanya'da eyalet bakanlıkları arasında yapılan bir anket ülkedeki boş öğretmen kadrosunun 12.000'i bulduğunu ortaya koyarken, öğretmenler birliği bu rakamın 40.000'e kadar çıkabileceğine işaret ediyor.

BERLİN, 28 Ocak (Xinhua) -- Almanya Öğretmenler Birliği Cuma günü, eğitim politikasındaki başarısızlıkların sonucu olarak Almanya eğitim sisteminin "50 yılın en büyük öğretmen açığıyla" karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Birlik başkanı Heinz-Peter Meidinger, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte sorunun büyük ölçüde Almanya'nın "kendisi tarafından yaratıldığını" belirtti. Geçtiğimiz on yıllar boyunca Almanya'da yeni öğretmen sayısında sürekli bir düşüş yaşandı.

Alman haber merkezi Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) tarafından milli eğitim ve kültür işleri bakanlıkları arasında yapılan bir ankete göre, Almanya'da halen 12.000 boş öğretmen kadrosu bulunuyor.

Öğretmenler birliğine göre ise bu rakam aslında 40.000'e kadar çıkabilir. Birçok okulda dersler öğretmen açığı nedeniyle önceden iptal edildiği için bildirilen rakam gerçek değerinin altında bulunuyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de okullarına giden ilkokul öğrencileri görülüyor, 22 Şubat 2021. (Fotoğraf: Stefan Zeitz/Xinhua)

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre Almanya, yaşlanan nüfusu nedeniyle diğer alanlarda da nitelikli personel sıkıntısı yaşıyor. IW, bu sıkıntının yakın gelecekte artmasının beklendiğini söyledi.

Çalışmayı kaleme alan Alexander Burstedde, "Gönüllü olarak daha uzun süre - isterlerse yarım zamanlı olarak - çalışmaları için, herkesten önce yaşı daha yüksek insanlara cazip teklifler sunmalıyız. Aksi halde gelecekte işler giderek daha büyük sıklıkla yarım kalacak" dedi.

Buna karşın Alman hükümetinin emeklilik yaşını yükseltme planı bulunmuyor. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil geçen yılın sonunda, emeklilik yaşını yükseltmenin, "o kadar uzun süre çalışması imkansız olan birçok kişinin emeklilik maaşında reel bir düşüş anlamına geleceği için yanlış ve adaletsiz" olacağını söylemişti.

5 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uluslararası Lomonosov Okulu'nun dışı görülüyor. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)

Hükümet bunun yerine ikamet kurallarını gevşetmek suretiyle dışarıdan daha fazla işçiyi ülkeye çekmeyi hedefliyor. Buna ilave olarak işçi göçüne yönelik Mavi Kart için gelir eşikleri de düşürülecek ve yüksek potansiyeli olan kişiler için fırsat kartı olarak adlandırılan bir kart uygulamaya konacak.