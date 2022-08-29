Almanya AB'nin genişlemesinden yana

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesinden yana olduğunu söyledi.

Scholz, Prag'daki Charles Üniversitesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, AB'yi geniş kapsamlı reformlarla güçlendirmek ve genişlemeye uygun hale getirmek istediklerine işaret ederek, AB'nin Batı Balkan ülkeleri, Ukrayna, Moldova ve gelecekte Gürcistan'ı kapsayacak şekilde genişlemesini savundu.

30 veya 36 devletli bir Avrupa Birliğinin, mevcut Birlikten farklı görüneceğini kaydeden Scholz, "AB'nin Doğu'ya doğru büyümeye devam etmesi hepimiz için bir kazançtır." dedi.

Olaf Scholz, 30 veya 36 devletli bir Avrupa Birliğinde reform gerektiğine, kararların artık oy birliğiyle alınamayacağına işaret etti.

Fransızların AB dışındaki ortaklarla daha yakın alışverişi mümkün kılacak yeni bir Avrupa siyasi topluluğu fikrini desteklediğini belirten Scholz, "Şu anda AB devlet ve hükümet başkanlarının ortak ülkelerle yılda bir veya iki kez kilit konuları tartışabilecekleri bir forum yok. Örneğin güvenlik, enerji veya iklim koruma gibi konularda. Bu benim için de çok önemli ancak yaklaşmakta olan AB genişlemesine de bir alternatif değil. Çünkü yaklaşık 20 yıldır Batı Balkan ülkelerindeki adaylarımıza sözümüz var." ifadesini kullandı.

Scholz, AB Bakanlar Konseyi'nde dış politikada ve ayrıca vergi politikası gibi diğer alanlarda daha fazla çoğunluk kararı alınması çağrısını da yineleyerek, "Oybirliği ilkesine bağlı kalmak, ancak harekete geçme baskısı düşük olduğu sürece işe yarar. Ancak en geç dönüm noktası ( Ukrayna savaşı) göz önüne alındığında, artık durum böyle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ortak Hava Savunma sistemi

Almanya Başbakanı Scholz, artan tehditlere karşı Avrupa'da yeni bir ortak hava savunma sistemi oluşturmayı önerdi.

Almanya'nın hava savunma yeteneklerini artırmaya karar verdiğini ve daha geniş bir sistem geliştirmek için Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışmak istediklerini aktaran Scholz, "Avrupa'da hava ve uzaydan gelen tehditlere karşı hava savunması açısından ciddi eksikliklerimiz var." görüşünü paylaştı.

Scholz, Almanya olarak gelecek yıllarda hava savunmasına çok önemli yatırımlar yapacaklarını ve bunların tümünün NATO çerçevesinde konuşlandırılabilir olacağını vurgulayarak, "Bunu Avrupalı ??komşularımızın katılımına açık olacak şekilde geliştireceğiz." sözlerini sarf etti.

Yeni Avrupa hava savunma sistemi için Almanya'nın olası ortakları arasında Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve İskandinav ülkelerini gösteren Scholz, "Avrupa'da ortaklaşa bir hava savunma sistemi geliştirirsek, sadece daha verimli ve uygun maliyetli olmayacak, aynı zamanda bir bütün olarak Avrupa için bir güvenlik kazancı ve NATO içindeki Avrupa sütununu güçlendirmenin olağanüstü bir örneği olacaktır." diye konuştu.

Olaf Scholz, ayrıca 25 Ekim'de Berlin'de Ukrayna'nın yeniden yapılanması konusunda bir konferans düzenleneceğini duyurdu.