Alkollü sürücü polis takibinde yakalandı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, takip sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi ve ceza uygulandı.

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan takiple yakalanan otomobil sürücüsü Metehan Ramazan Korkmaz (22), 70 promil alkollü çıktı. 5 bin 500 lira ceza uygulanıp, ehliyetine el konulan Korkmaz, polislere, "Olan oldu, giden de ehliyet olsun" deyip ceza makbuzlarını imzaladı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine 68 EE 900 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayıp kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından otomobil, Paşacık Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü Metehan Ramazan Korkmaz'ın yapılan kontrolde 70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 500 lira ceza uygulanıp, ehliyetine el koyuldu. Otomobil otoparka çekildi.

Sürücü Korkmaz polislere, "Araç babamın üstüne, aracım bağlanacak nasıl çıkarabilirim?" diye sordu. Ceza makbuzunu imzalayan Korkmaz, "Olan oldu zaten, giden de ehliyet olsun" dedi. Polisin, "Neden kaçtın, burada kaç kişinin canını tehlikeye attın?" sorusuna ise Korkmaz, "Ağabey, ben 2 ay önce 2 kez trafik kazası geçirdim. Hepsini ağır bir şekilde atlattım" diye cevap verdi.