Ali Erbaş: "İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz" - Haberler

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Ali Erbaş: "İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz"

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katıldı.

"Balkanlarda hem eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor hem de cami inşaatlarımız devam ediyor"

"(Tiran Namazgah camisi) İnşallah Kadir gecesine bitirip ya kadir gecesinde ya da kadir gecesinden sonraki hemen 2 gün sonraya denk gelen Cuma namazında açılışını gerçekleştirmek mümkün olacak"

"İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz"

Ali Erbaş: İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz

Ali Erbaş: İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz

Ali Erbaş: İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, İftar Programı, Ali Erbaş, İslam, Güncel, Haberler

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