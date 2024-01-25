Ali Babacan Bilecik'te esnaf ziyaretinde bulundu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları için geldiği Bilecik'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Bozüyük ilçesinde partililerce karşılanan Babacan, ardından kent merkezindeki Atatürk Parkı'na geçti.

Park çevresindeki esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla konuşan Babacan ile beraberindekiler, esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Babacan, gazetecilere, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere az bir süre kaldığını söyledi.

Bilecik'in tüm ilçelerinde aday çıkarmaya yönelik hazırlık yaptıklarını anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta, 31 Ocak Çarşamba günü 3'üncü büyük belediye başkan adayımızı açıklayacağız. 20 Şubat'a kadar da inşallah tüm başkan adaylarımızı tamamlamış olacağız. Aynı zamanda bu seçim, iktidarı uyarmak için de önemli bir imkan. Sandık başına gittiğimizde, DEVA Partisi adaylarına vereceğiniz destek sadece belediye başkanı seçmekle ilgili olmayacak. Aynı zamanda iktidara, 'Arkadaş, yanlış yapıyorsun. Memnun değilim, seni uyarıyorum' demek için de önemli bir fırsat olacak."

Programda Babacan'a, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, İl Başkanı Gülden Sağır, Bilecik Belediye Başkan adayı Kadir Emre ile Bozüyük Belediye Başkan adayı Burak Sel de eşlik etti.